Конкурс

В Ингушетии определили победителей программы «Земский учитель»

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Министерством образования и науки Ингушетии определены победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель» в текущем году.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, ими стали: Марета Хашиева — педагог дополнительного образования по биологии Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева; Ашат Льянова — учитель начальных классов школы № 2 г. Магаса; Лидия Кузьгова — учитель русского языка и литературы школы № 3 с. п. Сурхахи; Амина Евлоева — учитель русского языка и литературы школы № 5 с. п. Новый Редант; Мадина Хамхоева — учитель географии школы-детсада № 1 города Магаса; Адам Саутиев — учитель физики школы № 1 г. Малгобека.

«Победители конкурсного отбора после заключения трудового договора с общеобразовательной организацией получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Учителя сами определяют, на что направить денежную сумму. Обязательным условием является то, что педагоги должны отработать в выбранной школе не меньше пяти лет», — отметила министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

Всего для участия в конкурсном отборе поступило 20 заявок от претендентов, желающих преподавать в школах сельских поселений и малых городов физику, русский язык и литературу, географию, биологию, информатику, а также быть учителями начальных классов.

Между тем объявлен дополнительный конкурсный отбор по программе «Земский учитель» на утвержденную вакантную должность педагога дополнительного образования по информатике в школу — детский сад № 1 сельского поселения Кантышево.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Ингушетия в разделе «Документы», вкладка «Земский учитель», а также по телефону отдела общего среднего образования Минобрнауки РИ: 8 (8732) 22-61-43.

 

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