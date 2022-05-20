В Ингушетии определили победителей регионального чемпионата «Абилимпикс»

0

В Ингушетии подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил с 18 по 19 мая в Назрани на базе колледжа сервиса и быта, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В соревнованиях приняли участие 85 конкурсантов из 7 учебных заведений региона. По итогам чемпионата 16 человек стали победителями по 16 компетенциям: Тайсум Шибилов, Дайяна Гудиева, Адам Албогачиев, Дали Ганиева, Хяди Чаниева, Дали Горбакова, Хасан Арапиев, Танзила Саутиева, Камилла Алиева, Мадина Гайсанова, Хеда Дударова, Гульнара Нальгиева, Зарета Арчхоева, Хаматхан Абу-Муслимов, Аламбек Бекмурзиев и Руслан Булгучев», — говорится в сообщении.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Минобрнауки республики и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Финал соревновательного сезона традиционно пройдет в Москве.

С момента проведения первого регионального «Абилимпикса» в 2018 году, количество участников увеличилось в 1,5 раза (до 85), а число компетенций с 10 до 16.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии решили проводить спутниковое зондирование леса на постоянной основ
Ингушский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера
Незаконные рубки в двух лесничествах на площади 140 га выявили в Ингушетии по космоснимкам
СК России вновь обращается к взрослым: участились случаи выпадения детей из окон
К 30-летию образования республики в городе Сунжа Ингушетии меняют осветительные сети
В правительстве России разработают план действий по реализации реформы обращения с ТКО в Ингушетии
Музей ИЗО Ингушетии представил проект «День ингушских башен»
Выявлены недочеты в ходе строительства инфекционного отделения детской больницы Ингушетии
В ДК села Галашки Ингушетии провели мероприятие, посвященное родному языку
Тридцать пять объектов образования на 5 млрд руб. построят в селах и городах Ингушетии
В Ингушетии назвали победителей фестиваля по 3D-моделированию

Главное

Яндекс.Метрика

 