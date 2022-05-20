В Ингушетии определили победителей регионального чемпионата «Абилимпикс»

«В соревнованиях приняли участие 85 конкурсантов из 7 учебных заведений региона. По итогам чемпионата 16 человек стали победителями по 16 компетенциям: Тайсум Шибилов, Дайяна Гудиева, Адам Албогачиев, Дали Ганиева, Хяди Чаниева, Дали Горбакова, Хасан Арапиев, Танзила Саутиева, Камилла Алиева, Мадина Гайсанова, Хеда Дударова, Гульнара Нальгиева, Зарета Арчхоева, Хаматхан Абу-Муслимов, Аламбек Бекмурзиев и Руслан Булгучев», — говорится в сообщении.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Минобрнауки республики и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Финал соревновательного сезона традиционно пройдет в Москве.

С момента проведения первого регионального «Абилимпикса» в 2018 году, количество участников увеличилось в 1,5 раза (до 85), а число компетенций с 10 до 16.