Конкурс

В Ингушетии определят финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

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В Ингушетии пройдет финал регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Сообщается, что мероприятие состоится 28 марта текущего года в республиканском детском технопарке «Кванториум» в Магасе.

Пресс-служба образовательного ведомства региона опубликовала направления регионального этапа конкурса: «Агропромышленные и биотехнологии», «Генетика и биомедицина», «Нанотехнологии», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность», «Когнитивные исследования».

Напомним, накануне были подведены итоги дистанционного этапа конкурса, который проходил с 16 февраля по 19 марта. Из поступивших 23 работ в финал прошло 11.

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