В Ингушетии определят финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Сообщается, что мероприятие состоится 28 марта текущего года в республиканском детском технопарке «Кванториум» в Магасе.

Пресс-служба образовательного ведомства региона опубликовала направления регионального этапа конкурса: «Агропромышленные и биотехнологии», «Генетика и биомедицина», «Нанотехнологии», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность», «Когнитивные исследования».

Напомним, накануне были подведены итоги дистанционного этапа конкурса, который проходил с 16 февраля по 19 марта. Из поступивших 23 работ в финал прошло 11.