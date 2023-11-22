В Ингушетии организовали встречу школьников с участником СВО

Отмечается, что мероприятие, организованное Комитетом по делам молодежи республики, направлено на ознакомление учащихся с военным опытом. Участник СВО поделился с ребятами личными воспоминаниями.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона, в малом зале первой школы сельского поселения Кантышево собрались учащиеся, которым был предоставлен уникальный шанс окунуться в историю, услышать рассказы из первых уст. Встречу открыл завуч по воспитательной работе общеобразовательного учреждения, выразив благодарность организаторам за такую возможность.

«Все школьники имели возможность задать вопросы участнику СВО. Он с готовностью отвечал на каждый из них. Гость призвал молодежь мирно решать любые конфликты. Такие встречи становятся все более популярными в Ингушетии, потому что они дают школьникам возможность не только узнать больше о военной истории своей Родины, но и вдохновиться примером бравых защитников страны», — подчеркнул начальник гражданско-патриотического отдела Коммолодежи республики Ахмед Халухаев.