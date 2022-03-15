В Ингушетии осудили бывшего инспектора ДПС за служебный подлог

«Судом установлено, что мужчина по просьбе водителя внес в протокол об изъятии у него подложных государственных регистрационных знаков заведомо ложные сведения о совершении данного административного правонарушения супругой последнего, которая данным автомобилем не управляла и не владела. Сам же водитель ранее был лишен права управления транспортным средством. Женщина впоследствии незаконно привлечена к административной ответственности в виде штрафа», — говорится в сообщении.

Обвиняемый в ходе следствия уволен из органов внутренних дел и ему назначен штраф в 40 тыс. рублей.