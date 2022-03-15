В Ингушетии осудили бывшего инспектора ДПС за служебный подлог
Магасский районный суд Ингушетии признал виновным бывшего инспектора ДПС, который в октябре 2021 года внес в протокол по просьбе нарушителя ложные сведения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Судом установлено, что мужчина по просьбе водителя внес в протокол об изъятии у него подложных государственных регистрационных знаков заведомо ложные сведения о совершении данного административного правонарушения супругой последнего, которая данным автомобилем не управляла и не владела. Сам же водитель ранее был лишен права управления транспортным средством. Женщина впоследствии незаконно привлечена к административной ответственности в виде штрафа», — говорится в сообщении.
Обвиняемый в ходе следствия уволен из органов внутренних дел и ему назначен штраф в 40 тыс. рублей.