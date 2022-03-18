В Ингушетии осудили местную жительницу за продажу суррогатного алкоголя
Жительница сельского поселения Вежарий Малгобекский района Ингушетии осуждена за продажу спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Судом установлено, что женщина приобрела 96 бутылок спиртосодержащей жидкости с наименованием «Парламент» объёмом 0,5 литра каждая, которые перевезла в Экажево и сбыла за 500 рублей сотруднику полиции две бутылки. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции была обнаружена и изъята остальная спиртосодержащая продукция», — говорится в сообщении.
Согласно заключению эксперта, изъятый алкоголь угрожает жизни и здоровью человека по наличию в нем большого объема токсичных веществ.
В тот же день во избежание наказания она предложила заместителю начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району взятку размере 2 тыс. рублей.
Приговором Назрановского районного суда республики женщина признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов со штрафом в размере 6 тыс. рублей