В Ингушетии осудили местную жительницу за продажу суррогатного алкоголя

«Судом установлено, что женщина приобрела 96 бутылок спиртосодержащей жидкости с наименованием «Парламент» объёмом 0,5 литра каждая, которые перевезла в Экажево и сбыла за 500 рублей сотруднику полиции две бутылки. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции была обнаружена и изъята остальная спиртосодержащая продукция», — говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, изъятый алкоголь угрожает жизни и здоровью человека по наличию в нем большого объема токсичных веществ.

В тот же день во избежание наказания она предложила заместителю начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району взятку размере 2 тыс. рублей.

Приговором Назрановского районного суда республики женщина признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов со штрафом в размере 6 тыс. рублей