В Ингушетии осудили жительницу соседнего региона за взятку полицейскому

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В Ингушетии жительница соседней республики получила 1,6 года условно за дачу взятки полицейскому в октябре 2021 года, чтобы тот не конфисковал принадлежащие ей 500 бутылок суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что 14 октября 2021 года в магазине в Сунже женщина сбыла сотруднику полиции за денежное вознаграждение 2 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. В ходе осмотра помещения магазина были обнаружены и изъяты еще около 500 бутылок спиртосодержащей продукции, которая по заключению эксперта не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Находившаяся в это время в магазине осужденная — знакомая женщины, предложила сотруднику полиции взятку в размере 40 тысяч рублей за не составление протокола в отношении продавца», — говорится в сообщении.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летней жительницы соседней республики. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 — частью 3 статьей 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Решением суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

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