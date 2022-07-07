В Ингушетии отцу выплатили пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры

«Установлено, что мужчина в январе 2022 года, как единственный родитель своей дочери, обратился в ПФР с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия была предоставлена. Однако назначенное пособие фактически не выплачивалось, денежные средства в течение 5 месяцев мужчине не поступили», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены, пособие заявителю выплачено в полном объеме.