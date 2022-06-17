В Ингушетии откроется гончарная мастерская для людей с ОВЗ

По словам собеседника, проект, предполагающий создание гончарной мастерской для людей с различными формами инвалидности, будет реализован на средства Фонда президентских грантов.

Занятия по гончарному искусству должны помочь в реабилитации и социальной адаптации и интеграции людей с инвалидностью, развивать моторику рук, а также сделать досуг более полезным и интересным. А если учесть, что в Ингушетии активно возрождаются народные ремесла, то получается, что начинание ИРО ВОС является большой подвижкой в этом направлении.

«Хочется пожелать, чтобы реализация проекта с таким прекрасным теплым названием «Малх» («Солнце») была успешной, приносящей радость, счастье и добро в жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья» — отметил собеседник.