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В Ингушетии откроется гончарная мастерская для людей с ОВЗ

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В Ингушетии стартовал новый уникальный проект «Инклюзивная гончарная мастерская «Малх», инициированный Ингушским региональным отделением Всероссийского общество слепых, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, проект, предполагающий создание гончарной мастерской для людей с различными формами инвалидности, будет реализован на средства Фонда президентских грантов.

Занятия по гончарному искусству должны помочь в реабилитации и социальной адаптации и интеграции людей с инвалидностью, развивать моторику рук, а также сделать досуг более полезным и интересным. А если учесть, что в Ингушетии активно возрождаются народные ремесла, то получается, что начинание ИРО ВОС является большой подвижкой в этом направлении.

«Хочется пожелать, чтобы реализация проекта с таким прекрасным теплым названием «Малх» («Солнце») была успешной, приносящей радость, счастье и добро в жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья» — отметил собеседник.

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