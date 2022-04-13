Образование

В Ингушетии откроют два «IT-куба» в течение двух лет

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В Ингушетии в период с 2023 по 2024 год планируется открыть два центра цифрового образования «IT-куб» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«В таких центрах школьники будут осваивать дополнительное образование по направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR-AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные», «Основы алгоритмики и логики», а также «Программирование роботов», — цитирует министра образования региона Эсет Бокову её пресс-служба.

Отмечается, что обучение в центрах смогут пройти 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Предполагается, что «IT-кубы» будут расположены на базе учреждений среднего профессионального образования. Центры оснастят спецоборудованием по направлениям. В частности, это ноутбуки, очки виртуальной реальности, интерактивные доски.

Напомним, программы обучения в центрах будут реализовываться совместно с ведущими IT-компаниями России и мира.

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