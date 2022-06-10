В Ингушетии открылся тренировочно-плавательный комплекс для кадетов

Церемония прошла с участием спикера ингушского парламента Магомета Тумгоева, сенаторов Белана Хамчиева, Мухарбека Барахоева, депутатов Госдумы Муслима Татриева и Бекхана Барахоева.

Строительство тренировочно-плавательного комплекса началось летом 2021 года. Строители использовали передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование.

Трехслойная противопожарная обработка помещений, мощная вентиляция, усиленная теплоизоляция, непрерывная циркуляция и трехфазная фильтрация воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности.

На территории корпуса построена новая котельная, подведено газоснабжение, проложен новый силовой электрический кабель, заменены световые опоры.

Плавательный комплекс оснащен мужскими и женскими раздевалками, душевыми кабинами. Оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков. Во внутренних помещениях имеется теплый пол. Обеспечена «доступная среда» для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, есть лаборатория для анализа воды.

Длина полуолимпийского бассейна 25 метров, предусмотрены пять дорожек шириной 1,6 м. глубина бассейна от 1,5 до 3 метров. В тренировочном комплексе можно проводить общероссийские соревнования по плаванию среди спортсменов разных возрастных групп.

Рядом с бассейном появилась новая парковая зона площадью 4,5 тыс. кв. м. Подъездные пути заасфальтированы. На реализацию проекта направлено порядка 150 млн руб. В день открытия комплекса в новом бассейне состоялась первая тренировка кадетов на воде с привлечением профессиональных дайверов. Власти рассматривают возможность включения ингушских ребят в состав экипажей подводных лодок.