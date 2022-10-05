МЧС

В Ингушетии открылся учебно-тренировочный комплекс для спасателей

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В городе Сунжа Ингушетии на базе пожарно-спасательного колледжа ввели в эксплуатацию новый учебно-тренировочный комплекс, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев и начальник ГУ МЧС России по республике Вячеслав Борисов приняли участие в торжественном открытии учебно-тренировочного комплекса на базе специализированного заведения по подготовке специалистов для пожарно-спасательных служб республики и Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо пожарных и спасателей, колледж готовит медсестер, преподавателей начальных классов и обучает специалистов в области правоохранительной деятельности.

В рамках церемонии будущие спасатели и пожарные продемонстрировали освоенные в стенах заведения навыки, показательные выступления по ликвидации последствий ДТП, боевому развертыванию и тушению условного пожара с эвакуацией пострадавших.

Напомним, пожарно-спасательный колледж открыли на окраине Сунжи благодаря ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы» в 2017 году.

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