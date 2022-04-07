В Ингушетии отметили День провозглашения независимости ДНР

Кроме представителей власти, на аллее Славы собрались жители города, активисты и волонтеры. Выступая на торжественном мероприятии, зампред комитета по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов отметил значимость годовщины основания ДНР, а также своевременного решения Президента Российской Федерации В. В. Путина о признании ДНР и ЛНР.

«Восемь лет жители Донецка отстаивали своё право говорить на русском языке. Мы не могли безучастно наблюдать за тем, что происходило на территориях этих республик, где проживают наши сограждане и продолжает гибнуть мирное население. Сегодня мы с гордостью можем отметить, что наши земляки, служащие Вооруженных сил РФ, проходящие службу в рядах национальной гвардии РФ, Минобороны и МЧС, успешно справляются с поставленными командованием задачами, с честью исполняя свой воинский долг. Кроме того, в специальной военной операции принимает участие малый ракетный корабль «Ингушетия» в составе Черноморского флота России. Хочу особо отметить, спецоперация проходит не ради присоединения новых территорий, а за свободу, мир и процветание жителей Донецкой Народной Республики!» — цитирует речь депутата пресс-служба парламента республики.

Напомним, 7 апреля 2014 года в Донецке был создан Верховный Совет, который и провозгласил Донецкую Народную Республику. Тогда был озвучен Акт о государственной самостоятельности ДНР и принято первое решение ВС республики о проведении референдума о самоопределении 11 мая 2014 года. На него пришли 75 процентов жителей бывшей Донецкой области, из которых почти 90 процентов высказались за свободу и суверенитет Донбасса. С этих пор 7 апреля считается Днем провозглашения Донецкой Народной Республики.