В Ингушетии отметили Международный день соседей

«В мероприятии приняли участие члены парламента, Горсовета и регионального отделения ЕР. Партийцы совместно с жителями одного из многоквартирных домов Магаса провели субботник. Привели в порядок клумбы, очистили придомовую территорию от бытового мусора, покрасили детские площадки и побелили бордюры», — говорится в сообщении.

После субботника был накрыт праздничный стол с национальными блюдами, фруктами и сладостями.