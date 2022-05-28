В Ингушетии отметили Международный день соседей
В Ингушетии члены партии «Единая Россия» присоединидись к празднику добрососедства и дружбы в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
«В мероприятии приняли участие члены парламента, Горсовета и регионального отделения ЕР. Партийцы совместно с жителями одного из многоквартирных домов Магаса провели субботник. Привели в порядок клумбы, очистили придомовую территорию от бытового мусора, покрасили детские площадки и побелили бордюры», — говорится в сообщении.
После субботника был накрыт праздничный стол с национальными блюдами, фруктами и сладостями.