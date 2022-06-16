В Ингушетии отметили Всемирный день донора

В ходе торжеств особо отличившимся активистам вручили знаки «Почётный донор Республики Ингушетия». Тем, кто сдал кровь более 5 раз, выдали удостоверения, а тем, кто сдал кровь более 20 раз, вручили подарочные сертификаты на суммы от 1 тысячи рублей. Всем участникам мероприятия, в том числе и ветеранам донорам, подарили небольшие призы. Также организаторы чествовали абсолютного рекордсмена по донациям крови в республике Фатиму Евлоеву.

Волонтёры отметили важность развития донорства, а также выразили благодарность тем, кто регулярно помогает спасать жизни.