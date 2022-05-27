В Ингушетии отпраздновали День призывника

Мероприятие с участием допризывной молодежи, обучающейся в общеобразовательных организациях республики, прошло на Мемориале памяти и славы Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани.

Перед ребятами выступили военный комиссар республики Тимур Местоев, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Магомед Гелисханов, председатель комитета по защите прав военнослужащих Радимхан Могушкова и другие. Они отметили, что во все времена служба в армии считалась почетной, быть защитником своей страны, своей семьи — долг каждого мужчины. По словам выступающих, служба в армии дает юношам уверенность в себе, учит дисциплине, выдержке и способности решать любые задачи.

После официальной церемонии открытия и напутственных слов гостей ребята осмотрели боевую технику на территории Мемориала памяти и славы, ознакомились со славными страницами истории ингушского народа.