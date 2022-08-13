В Ингушетии ожидается аномальная жара до 41°

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют жителям региона в жаркую погоду соблюдать меры личной безопасности: пить больше жидкости, носить одежду светлых тонов из натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства.

Также в МЧС призвали жителей ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.