В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и град
До конца суток сегодня, 27 июня, в Ингушетии местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.
На реках прогнозируется подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», информирует пресс-служба МЧС по республике.