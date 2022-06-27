В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и град

На реках прогнозируется подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», информирует пресс-служба МЧС по республике.