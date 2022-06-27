Прогноз

В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и град

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До конца суток сегодня, 27 июня, в Ингушетии местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

На реках прогнозируется подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», информирует пресс-служба МЧС по республике.

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