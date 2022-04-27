В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом

На реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятной отметки, в горах сход малых селей.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Действует телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-99-99.