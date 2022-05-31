Прогноз

В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом

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В течении суток 31 мая в Ингушетии местами ожидаются ливни с грозой и градом со шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

На реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятной отметки, в горах сход малых селей.

За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Действует телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-99-99.

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