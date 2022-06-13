В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом

На реках возможны подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», призвали в чрезвычайном ведомстве по республике.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС региону 8 (8734) 55-99-99.