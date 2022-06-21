В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом
В течении суток 21, 22 и 23 июня в Ингушетии местами ожидаются ливни с грозой и градом со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
На реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятной отметки, в горах сход малых селей.
За гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.
Действует телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-99-99.