В Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой, град и шквал
В Ингушетии 4-6 августа местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.
В чрезвычайном ведомстве призывают жителей максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщить по телефону «112».
Действует телефон доверия Главного управления МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.