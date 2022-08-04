В Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой, град и шквал

На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

В чрезвычайном ведомстве призывают жителей максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщить по телефону «112».

Действует телефон доверия Главного управления МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.