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В Ингушетии ожидаются сильные дожди, град и шквал до 25 метров в секунду

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До конца суток 12 августа, ночью и утром 13 августа местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей, находясь на улице, не приближаться к ЛЭП, деревьям, щитам рекламы и витринам. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».

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