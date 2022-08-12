В Ингушетии ожидаются сильные дожди, град и шквал до 25 метров в секунду

На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей, находясь на улице, не приближаться к ЛЭП, деревьям, щитам рекламы и витринам. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».