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В Ингушетии ожидаются сильные дожди с грозой и градом — МЧС

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В Ингушетии 17 июня в течение дня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 29 м/с, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Просьба максимально исключить пребывание на улице. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Соблюдайте спокойствие и порядок», — говорится в сообщении республиканского чрезвычайного ведомства.

Водителей чрезвычайное ведомство призвало заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять их на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8(8734) 55-99-99.

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