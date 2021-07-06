В Ингушетии ожидаются сильные дожди с грозой и градом — МЧС
В Ингушетии в период с 15 до 18 часов и до конца суток 6 июля, а также в течение суток 7 и 8 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Просьба максимально исключить пребывание на улице. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Соблюдайте спокойствие и порядок», — говорится в сообщении республиканского чрезвычайного ведомства.
Водителей чрезвычайное ведомство призвало заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять их на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8(8734) 55-99-99.