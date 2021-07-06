«Просьба максимально исключить пребывание на улице. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Соблюдайте спокойствие и порядок», — говорится в сообщении республиканского чрезвычайного ведомства.

Водителей чрезвычайное ведомство призвало заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять их на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии — 8(8734) 55-99-99.