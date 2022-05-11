Наркомания

В Ингушетии передано в суд дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ

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30-летний житель Ингушетии ответит в суде за незаконный оборот в крупном размере сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в ноябре 2021 года обвиняемый сбыл «условному закупщику» сильнодействующее вещество — «Тропикамид», общей массой 20 г за 4 тыс. рублей. Он же в январе 2022 года незаконно хранил при себе для продажи 4 флакона сильнодействующего вещества «Тропикамид» и 24 таблетки «Прегабалин», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, в крупном размере).

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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