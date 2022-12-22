В Ингушетии переселенцам из Херсона и Херсонской области вручили первые сертификаты

«Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии вручило вынужденным переселенцам из Херсона и Херсонской области, временно проживающим на территории республики, 8 сертификатов на приобретение жилья и на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей», — сказал «Ингушетии» сотрудник пресс-службы.

Там пояснили, что помощь от государства позволит данной категории граждан получить социальную выплату для покупки квартиры или дома в любом регионе России.

Ингушетия первой из регионов Северо-Кавказском федеральном округе начала работу по выдаче сертификатов.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, ранее давались поручения профильному ведомству оперативно решать все вопросы, касающиеся беженцев из Херсона и Херсонской области. Разместить их в гостинице «Асса», обеспечить трехразовым питанием, приобрести для них вещи первой необходимости, устроить детей в школы и детские садики, а также помочь им получить все причитающиеся соцвыплаты.

По данным пресс-службы, размер выплаты будет рассчитываться, исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по России, умноженной на норматив обеспечения жилой площадью. На второе полугодие 2022 года в России был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра в размере 83 420 рублей. Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры по сертификату должна составить около 3,1 млн рублей, двухкомнатной — 4,8 млн рублей, трехкомнатной — 6,3 млн рублей.

Кроме жилищного сертификата и единовременного пособия в размере 100 тысяч рублей на приобретение имущества, гражданам Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания, в соответствии с указом Президента России полагаются и другие выплаты.