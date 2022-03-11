В Ингушетии переселят почти 200 человек из ветхого жилья в 2022 году

«Государственную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах республика планирует завершить досрочно. Минстроем региона уже готовятся заявки для подачи в фонд ЖКХ. Согласно установленным значениям, республике в этом году необходимо расселить 198 жителей из 40 жилых помещений общей жилой площадью 2 171,52 кв. м», — говорится в сообщении.

Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе в 2022 году введут в эксплуатацию многоквартирные дома общей площадью 170 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Ингушетии переселили 102 человека из 21 аварийной квартиры площадью свыше 2 тыс. кв. м.

Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из пяти федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода». Основная цель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.