В Ингушетии планируют открыть курсы повышения квалификации работников культуры

Соответствующая договоренность достигнута между директором РДНТ Алаудином Эсмурзиевым и компанией «IMEDIART», которая намерена в скором времени открыть специальные курсы в Магасе.

«Работники культуры должны всегда оставаться на уровне современных требований, постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Для всех заинтересованных людей эти курсы станут хорошей возможностью пройти переподготовку и освоить новые компетенции, не выезжая за пределы республики», — рассказал Эсмурзиев.

По его словам, выявление, поддержка и стимулирование талантов является приоритетной задачей, ведь народная культура, имеющая глубокие корни, должна развиваться и получать свое дальнейшее продвижение. Наряду с талантливыми руководителями, увлеченно работающими на местах, это тот самый ресурс, который остро востребован для дальнейшего формирования культурной идентичности региона.