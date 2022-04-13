Культура

В Ингушетии планируют открыть курсы повышения квалификации работников культуры

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В Ингушетии планируют открыть курсы повышения квалификации работников культуры, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Соответствующая договоренность достигнута между директором РДНТ Алаудином Эсмурзиевым и компанией «IMEDIART», которая намерена в скором времени открыть специальные курсы в Магасе.

«Работники культуры должны всегда оставаться на уровне современных требований, постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Для всех заинтересованных людей эти курсы станут хорошей возможностью пройти переподготовку и освоить новые компетенции, не выезжая за пределы республики», — рассказал Эсмурзиев.

По его словам, выявление, поддержка и стимулирование талантов является приоритетной задачей, ведь народная культура, имеющая глубокие корни, должна развиваться и получать свое дальнейшее продвижение. Наряду с талантливыми руководителями, увлеченно работающими на местах, это тот самый ресурс, который остро востребован для дальнейшего формирования культурной идентичности региона.

Комментарии 1

Алисхан 13 апреля, 2022 - 15:08
В Ингушетии надо открывать музей Ковчег Ноя В нем поместить под антивандальным стеклом ДОЛ, единицу измерения пирамид, храма Соломона ,,,, но Увы Это не по зубам нынешней застойной в науке Ингушетии.

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