Нацпроекты

В Ингушетии по нацпроектам подписано 39 соглашений на сумму свыше 5 млрд рублей

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Ингушетия находится в «зеленой» зоне по кассовому исполнению шести национальных проектов. На 28 марта подписано 39 финансовых соглашений на сумму свыше 5 млрд рублей, из которых законтрактовано 65,5%.

По данным управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства региона, согласно установленным значениям кассового исполнения в общем мониторинге Минфина России, республика лидирует по нацпроектам: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Международная кооперация и экспорт».

«Правительство ориентировано на решение наиболее приоритетных задач, важнейшая из которых — качественное повышение уровня жизни наших жителей. Мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах, но самой важной остается создание новой и укрепление уже существующей социальной инфраструктуры. Нацпроекты являются реальной возможностью для достижения данной цели», — считает руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

В пресс-службе Главы и правительства напомнили, в этом году Ингушетия принимает участие в реализации 43 региональных проектов.

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