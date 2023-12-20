В Ингушетии по требованию прокуратуры закроют четыре АГЗС

Как отметил собеседник издания, установлено, что АГЗС работали в нарушение требований о пожарной безопасности, земельного законодательства, не была обеспечена защита прав потребителей. Также деятельность велась без постановки на налоговый учет в качестве ИП и без лицензий.

В целом в отношении 13 владельцев АГЗС были возбуждены административные дела, по результатам их рассмотрения виновные лица оштрафованы на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Кроме того, Малгобекский городской суд по исковым заявлениям прокуратуры о закрытии и демонтаже 4-х газозаправочных станций принял положительные решения.