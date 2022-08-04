В Ингушетии почти в 1,5 раза выросло число ДТП с участием пешеходов

«Ингушетия вошла в число 26 регионов РФ, где за первое полугодие 2022 года выросло количество ДТП, в которых произошел наезд на пешеходов. В частности, в республике за указанный период произошло 22 таких ДТП, что на 46,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этих ДТП погибли шесть человек (рост на 20% к соответствующему периоду прошлого года) и было ранено 17 человек (+70%)», — говорится в сообщении.

Значительных рост ДТП с пешеходами отмечается также в Республике Алтай (+44,4%), Смоленской области (+49,2%), а также Чукотском автономном округе (+100%, 2 ДТП такого вида).

Из данных, опубликованных в отчете, наезд на пешеходов продолжает оставаться вторым по массовости видом ДТП в РФ, занимая долю 26,6% среди всех ДТП (6 месяцев 2021 года — 26,4%). Погибшие пешеходы в ДТП данного вида составляют 22,9% от всех погибших в ДТП (6 месяцев 2021 года — 22,3%), раненые — 19,8%. Всего зарегистрировано 14 219 (-6,7%) наездов на пешеходов, в которых погибли 1 292 (-1,6%) пешехода и получили ранения 13 433 (-7,3%).