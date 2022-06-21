В Ингушетии почтут память погибших в годы ВОВ и во время нападения террористов в 2004 году

«22 июня в 11 часов на Мемориале памяти и славы в Назрани планируется мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Начнется оно с церемонии возложения цветов к Вечному огню, а в 12:15 мск Ингушетия, как и все другие регионы России, присоединится к общероссийской акции «Минута молчания». У Вечного огня будет выставлен караул из учащихся Горского кадетского корпуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на территории Мемориала памяти и славы будут установлены тематические баннеры с фотографиями сотрудников правоохранительных органов, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года.

«Для Ингушетии в дате 22 июня сошлись два скорбных события — нападение фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году и нападение террористов на Ингушетию в 2004 году. Оба события унесли немало жизней жителей Ингушетии. В связи с этой трагической датой в республике пройдет ряд памятных мероприятий», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Малгобеке пройдут акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти» и «Лучи Победы». Ко Дню памяти сотрудников МВД по РИ Мемориальным комплексом жертвам репрессий планируется также организация выставки «Вспомни их поименно».

В Национальной библиотеке Ингушетии и домах культуры пройдут книжные выставки, спектакли, литературно-музыкальные композиции, часы мужества и беседы.