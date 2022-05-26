В Ингушетии подготовлено более 1,1 тыс. коек на случай роста числа больных Covid-19

«Мы понимаем, что существует угроза роста заболеваемости ковидом, система здравоохранения готова при необходимости развернуть до 1, 1 тыс. коек, также у нас имеется запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца», — сказал премьер.

Руководитель кабинета министров сообщил, что в сфере здравоохранения одновременно с борьбой с коронавирусом велась работа для дальнейшего повышения качества медпомощи. Несмотря на все сложности, мы последовательно принимали меры, чтобы в медицинских учреждениях были качественные услуги, комфортные условия.

Власти провели капремонт фельдшерско-акушерских пунктов в селе Мужичи и хуторе Мочиево, здания детской поликлиники Малгобекской больницы, а также системы отопления перинатального центра. Простаивавшее два года здание психоневрологического интерната перепрофилировано под оказание помощи пациентам с коронавирусом.

Кроме того, регион приобрел 16 единиц передвижных медпунктов (ФАП), 17 машин скорой медпомощи, 147 единиц медоборудования. За счет резервного фонда Главы региона закуплен компьютерный томограф для больницы в Малгобеке.

Завершается строительство психоневрологического и наркологического диспансера со стационаром на 150 коек в сельском поселении Плиево и инфекционного отделения (на 60 коек) на территории Детской республиканской клинической больницы. Начато строительство Кантышевской участковой больницы.

Положительным итогом работы системы здравоохранения стало сохранение позитивной демографической ситуации.

«У нас одни лучших показателей по рождаемости и естественному приросту. В 2021 году на 1 тыс. населения рождаемость составила 16,3 (РФ — 9,6, СКФО — 13,3), естественный прирост населения составил 12,1 (РФ — убыль 7,2, СКФО — 3,5), продолжительность жизни — 80,5 года», — добавил премьер.

По его мнению, главная задача системы здравоохранения в настоящее время — это восстановление и оказание в полном объеме плановой медицинской помощи.