В Ингушетии подработки имеют 23% жителей

Причём среди опрошенных, работающих на территории работодателя, таковых 21%, среди респондентов, переведенных на удаленку в связи с коронавирусом, — 35%, а среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе, — каждый второй (52%).

Среди опрошенных больше половины сейчас не имеют подработок, но хотели бы найти (63%). Чаще всего подработка занимает у жителей Ингушетии до 10 часов в неделю (65%). 10-20 часов в неделю уделяют дополнительной работе 20%.

Отмечается, что доход от подработки у 44% жителей Ингушетии составляет от 10 до 30% от их общего дохода. Трем из 10 жителей республики дополнительная занятость приносит менее 10% дохода. Те, кто работает на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени и получают от нее большую долю дохода, чем те, кто переведен на удаленку в ковид, и те, кто работает на территории работодателя.