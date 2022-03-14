В Ингушетии подработки имеют 23% жителей

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В настоящее время, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, подработки имеют 23% жителей Ингушетии.

Причём среди опрошенных, работающих на территории работодателя, таковых 21%, среди респондентов, переведенных на удаленку в связи с коронавирусом, — 35%, а среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе, — каждый второй (52%).

Среди опрошенных больше половины сейчас не имеют подработок, но хотели бы найти (63%). Чаще всего подработка занимает у жителей Ингушетии до 10 часов в неделю (65%). 10-20 часов в неделю уделяют дополнительной работе 20%.

Отмечается, что доход от подработки у 44% жителей Ингушетии составляет от 10 до 30% от их общего дохода. Трем из 10 жителей республики дополнительная занятость приносит менее 10% дохода. Те, кто работает на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени и получают от нее большую долю дохода, чем те, кто переведен на удаленку в ковид, и те, кто работает на территории работодателя.

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