В Ингушетии подвели итоги чемпионата и первенства СКФО по смешанным единоборствам ММА

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, в соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов, которые состязались в 19 весовых категориях. В чемпионате СКФО лидерство оспаривали спортсмены от 18 лет в 10 весовых категориях, а в первенстве СКФО — спортсмены 18-20 лет в 9 весовых категориях.

«Сегодня во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева завершились чемпионат и первенство СКФО по смешанным единоборствам ММА. В турнире участвовали сборные команды со всего Северо-Кавказского федерального округа. Здесь соревновались лучшие спортсмены округа. Победители и вторые номера первенства прошли отбор на первенство России, которое пройдет с 12 по 16 апреля в Анапе. Чемпионы СКФО обеспечили себе право участия в чемпионате России — оно пройдет в первых числах июня в Астрахани, а серебряные призеры чемпионата смогут принять участие в сентябре в Кубке России», — рассказал президент Федерации смешанных боевых единоборств РИ Ваха Шанхоев.

Отмечается, что по итогам чемпионата и первенства пятнадцать спортсменов из Ингушетии отличились, завоевав победные и призовые места.

Так, победителями чемпионата СКФО стали Хамхоев Адам (52,2 кг), Куштов Адам (61,2 кг), Мальсагов Магомед (93 кг). «Серебро» в активе у Эльджаркиева Магомед-Амина (61,2 кг) и Дидигова Амирхана (120,2+ кг). Бронзовыми медалистами чемпионата СКФО стали Аушев Тамерлан (70,3 кг) и Цороев Аслан (77,1 кг).

Вместе с тем в первенстве СКФО из местных спортсменов победителями стали Сириев Абдул-Малик (56,7 кг) и Халухоев Юсуп (61,2 кг). Вторые места заняли Медов Магомед-Али (56,7 кг) и Картоев Ибрагим (61,2 кг). Бронзовые награды первенства СКФО завоевали Ужахов Зелимхан (65,8 кг), Агиев Тимерлан (70,3 кг), Дудургов Рамазан (83,9 кг), Тумгоев Джамалейл (120,2 кг).

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками. Наряду с этим, победители и призеры обоих турниров прошли отбор на чемпионат и первенство России по смешанным единоборствам ММА.