Конкурс

В Ингушетии подвели итоги конкурса к 30-летию республики «Лучший архивист»

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В Ингушетии подвели итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист», который был приурочен к 30-летию республики.

Конкурс проводился под эгидой ведомства первый раз в целях выявления и поощрения архивистов, вносящих значимый вклад в развитие архивного дела, в целях популяризации профессии архивиста и значимости архивного дела.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Госархиве региона, в финал конкурса «Лучший архивист» вышли Бекхан Ужахов, Азамат Матиев, Аза Хашагульгова. Участники конкурса подготовили портфолио и презентацию о своей профессии «Архив в моей судьбе».

В церемонии награждения принял участие руководитель Государственной архивной службы Республики Ингушетия Магомет Картоев, который выразил слова благодарности за участие в конкурсе и отметил, что конкурс проводился ведомством впервые и выразил надежду на то, что в дальнейшем конкурс привлечет больше внимания и участников.

По результатам набранных баллов был определен победитель — Бекхан Ужахов, которому был вручен денежный приз и диплом победителя. Также номинантам конкурса были вручены дипломы участников.

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