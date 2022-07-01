В Ингушетии подвели итоги межрегионального турнира по панкратиону

Соревнования стали продолжением программы мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Свои победы атлеты посвятили памяти последнего защитника Брестской крепости, офицера-пограничника Уматгирея Артагановича Барханоева.

Как отметили в спортивном ведомстве республики, ингушские бойцы завоевали 25 медалей различной пробы.

Первые места заняли Муцольгов Зураб, Мальсагов Магомед, Мальсагов Ахмед, Плиев Магомед, Костоев Магомед, Муцольгов Рамазан, Оздоев Курейш, Оздоев Рахим, Галаев Амир. Вторые места достались

Ганиеву Амерхану, Осканову Ибрагиму, Муцольгову Исламу, Муцольгову Али, Оздоеву Расулу, Костоеву Абдуллаху, Хачубарову Магомеду, Чариеву Джабраилу.

Дипломами первой степени были награждены тренеры Хадзиев Назир и Халухаев Алихан от президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Белхароева Руслана. Вручал дипломы президент федерации боевого самбо Яндиев Апти.