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В Ингушетии подвели итоги межрегионального турнира по вольной борьбе среди юношей

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В Ингушетии подвели итоги открытого межрегионального турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в честь серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева, приуроченного к 30-летию Конституции России.

Состязания состоялись во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. На турнире присутствовали знаменитые ингушские спортсмены, известные борцы из соседних республик и Краснодарского края, а также почетные гости.

Отмечается, что более 150 участников вышли на ковры в 11 весовых категориях. Воспитанники спортивных школ сельских поселений Долаково, Яндаре и Кантышево приняли участие в данном соревновании.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в церемонии награждения победителей приняли участие депутаты городского совета Магаса Ислам Гандалоев и Магомед Халмурзиев. Единороссы вручили кубок директору Дворца спорта Магомеду Алхазурову, а судейскому составу — благодарности за содействие в развитии детского спорта.

«Мы испытываем чувство гордости от успешного выступления наших юных спортсменов и надеемся, что такие турниры будут содействовать их росту и профессиональному развитию. Соревнования, проводимые в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», не только способствуют физическому развитию молодежи, но и помогают им формировать профессиональные навыки, трудолюбие, дисциплину и упорство», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев.

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