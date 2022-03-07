Дзюдо

В Ингушетии подвели итоги первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок

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Подведены итоги первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23-х лет, в котором участвовали 277 спортсменов из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и Ингушетии.

Ингушские дзюдоисты завоевали на турнире в Назрани две серебряные и одну бронзовую медали.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства республики, вторую ступень пьедестала заняли Адам Муталиев (до 60 кг), Алисхан Могушков (до 73 кг). «Бронзу» в весе до 60 кг добыл для своей команды Мансур Ведзижев.

Напомним, по результатам первенства будет скомплектована команда для участия в первенстве России.

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