В Ингушетии подвели итоги первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок

Ингушские дзюдоисты завоевали на турнире в Назрани две серебряные и одну бронзовую медали.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства республики, вторую ступень пьедестала заняли Адам Муталиев (до 60 кг), Алисхан Могушков (до 73 кг). «Бронзу» в весе до 60 кг добыл для своей команды Мансур Ведзижев.

Напомним, по результатам первенства будет скомплектована команда для участия в первенстве России.