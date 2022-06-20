Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, призёрами стали учитель английского языка гимназии № 1 Назрани Назир Точиев и учитель биологии гимназии № 1 Карабулака Майя Ахильгова.

Лауреатами — учитель математики основной общеобразовательной школы № 8 сельского поселения Сагопши Фатима Газдиева и учитель географии назрановской средней общеобразовательной школы № 15 Анжелла Дзормотова.

Министр образования республики Эсет Бокова поздравила победителя, лауреатов и призеров конкурса с достойными выступлениями в ходе регионального этапа конкурса. По её словам, в ходе педагогического соревнования участники прошли огромный путь, преодолели свои внутренние страхи, делились опытом и приобретали новые знания.

Бокова пожелала всем творческого вдохновения, удачи и успехов в педагогической деятельности, а победителю конкурса — достойно представить Ингушетию в финале соре