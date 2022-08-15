В Ингушетии подвели итоги турнира по греко-римской борьбе памяти Героя России Алихана Калиматова

Соревнования проходили с 12 по 14 августа. Для участия в них в Ингушетию приехали порядка 200 спортсменов из 40 регионов России и Республики Беларусь.

Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, Ингушетию на этом турнире представляли 7 спортсменов. Медали в актив сборной региона принесли представители спортивного клуба «Ади Ахмад» Мухаммад Евлоев, Рамазан Арапханов и Алан Амриев.

Так, Евлоев стал победителем турнира в весовой категории до 87 кг. Бронзовые медали завоевали Алан Амриев (82 кг) и Рамазан Арапханов (77 кг).

Победителями международного турнира в Назрани стали также Максим Скуратов (Самарская область, 67 кг), Астемир Бижоев (Московская область, 63 кг), Даниил Григорьев (Московская область, 72 кг), Билал Берсанукаев (Московская область, 60 кг), Аскар Марзоев (ЯНАО, 82 кг), Александр Мелехов (Новосибирская область, 130 кг), Изнулла Гафуров (Ростовская область, 55 кг), Евгений Байдусов (Москва — Нижегородская область, 77 кг).