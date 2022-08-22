В Ингушетии погиб ребенок в результате падения колеса грузовика

«Установлено, что днем 16 августа ребенок на территории частного домовладения в результате падения колеса грузового автомобиля, прислоненного к стене дома, получил множественные травмы головы, от которых скончался в реанимационном отделении Детской республиканской клинической больницы», — сказал представитель ведомства.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).