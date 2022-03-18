В Ингушетии поголовье КРС увеличилось на 2%
В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства всех производителей в январе-феврале текущего года в действующих ценах, по расчетам, составил 2160,6 млн рублей или 105,8 % в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода 2021 года.
Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 марта по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2,1% (69999 голов), поголовье птицы увеличилось на 0,1% и составило 348275 голов, поголовье овец и коз насчитывается 301052 головы, увеличение составляет 5,3 %.
В январе-феврале этого года производство молока по расчетам составило — 21999,130 тонны, что на 20,4% больше предыдущего периода 2021 года, яиц увеличилось на 16,6% и составило- 3650 тыс. штук. Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 1446,445 тонн, по сравнению с аналогичной датой прошлого года больше на 21,0%.