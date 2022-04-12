В Ингушетии показатель госпитализации с Covid-19 за неделю снизился на 4%

По его словам, сокращен коечный фонд: сегодня в республике функционируют 125 коек в 4 медицинских организациях, в том числе 18 реанимационных. Свободный коечный фонд составляет 24%.

Всего на лечении находятся 949 человек, в том числе 95 — в стационаре, 8 — в реанимации, лиц старше 60 лет — 21 человек. Оксигенотерапию проходят 15 человек.

Обеспеченность кислородом составляет 11,69 тонны, 144 баллона, при суточной норме потребности в 0,63 тонны или 20 баллонов.

Также больным коронавирусом оказывают медпомощь на дому.

Наряду с этим, как отметил министр, 302 667 человек привиты первым компонентом вакцины, что составляет 85,2 % от общего количества полученной вакцины, в том числе — 480 детей. Полностью прошли вакцинацию свыше 291 тыс. человек. По темпам вакцинации показатели такие — 173 на 100 тыс. населения.

Руководитель ведомства также напомнил о функционировании единого бесплатного номера 122.

Сластенин подчеркнул, что нужно продолжать контроль за ситуацией, обеспечивая пациентов необходимыми лекарствами и медпомощью, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.