В Ингушетии полным ходом идёт посевная
В Ингушетии посевная идёт полным ходом, об этом заявил и. о. заместителя министра сельского хозяйства республики Илез Келигов.
По его словам, ГУПы и КФХ в настоящее время засеяли яровыми культурами 95,2% и 84% соответственно от запланированных площадей.
«Если позволят погодные условия, мы планируем завершить посевную кампанию до 25 мая. Сельскохозяйственные кооперативы и ЗАО региона уже завершили сев яровых», — цитирует Келигова пресс-служба Минсельхоза региона.
Келигов также отметил, что аграрии республики обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами.