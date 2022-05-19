В Ингушетии полным ходом идёт посевная

По его словам, ГУПы и КФХ в настоящее время засеяли яровыми культурами 95,2% и 84% соответственно от запланированных площадей.

«Если позволят погодные условия, мы планируем завершить посевную кампанию до 25 мая. Сельскохозяйственные кооперативы и ЗАО региона уже завершили сев яровых», — цитирует Келигова пресс-служба Минсельхоза региона.

Келигов также отметил, что аграрии республики обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами.