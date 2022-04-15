В Ингушетии получателями выплат на детей от 8 до 17 лет могут стать порядка 8 тыс. человек

Эта новая мера поддержки введена по инициативе Президента России Владимира Путина. Распоряжение о выделении средств и постановление о порядке и условиях предоставления выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Из общей суммы свыше 162,9 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства, а 200 млрд рублей направлено за сче перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных в 2022 году для Пенсионного фонда России.

«Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 миллионов детей», — отметил Мишустин на совещании о реализации мер социальной поддержки на принципах социального казначейства 15 апреля.

По словам главы правительства, введение такого пособия — важный этап выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми всех возрастов.

В зависимости от ситуации в семье размер пособия будет достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составит от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц.

Получать такую поддержку смогут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Пособия будут назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости. При этом в 2022 году при расчете нуждаемости не будут учитываться трудовые доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости.

Новые пособия установлены указом Президента России с 1 апреля, а перечисление средств начнется в мае. Подать заявление на их получение граждане могут с 1 мая через портал государственных услуг, при личном визите в МФЦ или отделение Пенсионного фонда. После оформления выплаты деньги поступят на счет сразу за два месяца — апрель и май.