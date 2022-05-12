В Ингушетии посадили более 55 тыс. саженцев ясеня и акации
В Малгобекском районе Ингушетии в рамках нацпроекта «Экология» посадили более 55 тыс. саженцев ясеня и акации, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«На территории Малгобекского района на площади 21 га сотрудниками лесничества и лесопожарного центра было высажено более 55 тысяч деревьев. В этом году предпочтение отдано двум породам — ясеню и акации, которая является хорошим медоносом. После высадки за деревьями будут присматривать и ухаживать в первые годы, а уже через несколько лет здесь смогут останавливаться с пасеками пчеловоды», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за полгода до посадки деревьев специалисты подготовили почву, чтобы сеянцы прижились и выросли в крепкие деревья.
В 2021 году в Ингушетии для искусственного лесовосстановления и лесоразведения было посажено 78 тыс. саженцев акации. Общая площадь посадки в Сунженском и Назрановском участковых лесничествах составила 30 га.