Нацпроекты

В Ингушетии посадили более 55 тыс. саженцев ясеня и акации

0

В Малгобекском районе Ингушетии в рамках нацпроекта «Экология» посадили более 55 тыс. саженцев ясеня и акации, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«На территории Малгобекского района на площади 21 га сотрудниками лесничества и лесопожарного центра было высажено более 55 тысяч деревьев. В этом году предпочтение отдано двум породам — ясеню и акации, которая является хорошим медоносом. После высадки за деревьями будут присматривать и ухаживать в первые годы, а уже через несколько лет здесь смогут останавливаться с пасеками пчеловоды», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за полгода до посадки деревьев специалисты подготовили почву, чтобы сеянцы прижились и выросли в крепкие деревья.

В 2021 году в Ингушетии для искусственного лесовосстановления и лесоразведения было посажено 78 тыс. саженцев акации. Общая площадь посадки в Сунженском и Назрановском участковых лесничествах составила 30 га.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Администрация Сунженского района Ингушетии окажет помощь переселенцам из Псковской области
Творческих людей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе VII Московского медиафестиваля «Родина в сердце»
В Ингушетии выберут «Семью года» в рамках Всероссийского конкурса
Около 11 млрд рублей выделено на выплаты медикам, помогающим больным с Covid-19
Сирень станет символом акции по закладке «Сада памяти» в Магасе в честь участников битвы за Кавказ
Глава МВД Ингушетии выразил соболезнования в связи со смертью полковника милиции в отставке Амирхана Плиева
Пограничники Ингушетии провели со школьниками мероприятие в честь 77-летия Победы
В Ингушетии загорелся автомобиль марки BMW
В условиях санкций центр «Мой бизнес» в Ингушетии организовал «горячую линию»
Жителя Дагестана будут судить в Ингушетии за ДТП с пострадавшим
Герой Труда из Ингушетии Марем Богатырева посетила Парад Победы в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 