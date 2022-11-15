В Ингушетии посмертные ордена Мужества вручили родственникам военнослужащих, погибших при исполнении

«Сегодня мы передали заслуженные награды родным наших доблестных ребят, отдавших жизнь за Отечество. Посмертно орденом Мужества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации отмечены три росгвардейца: А. Б. Дошлакиев, И. М. Патиев, Д. М. Яндиев и трое военнослужащих: М. В. Евлоев, Б. А. Хаутиев, З. А. Вышегуров.

Им всем были присущи мужество и отвага, и эти два главных качества стали решающими в момент, когда пришло время защищать свою Родину», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, их имена навсегда войдут в историю не только Ингушетии, но и всей страны.

«Каким бы скорбным не был этот момент, мы испытываем гордость и глубокое уважение к нашим настоящим воинам. Они должны быть примером для подрастающего поколения и оставаться у всех в памяти», — отметил Глава Ингушетии.

Посмертные ордена Мужества матерям и отцам солдат были вручены лично руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым и командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым в зале славы администрации Главы и правительства республики.