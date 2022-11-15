Госнаграды

В Ингушетии посмертные ордена Мужества вручили родственникам военнослужащих, погибших при исполнении

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов передал государственные награды родственникам шестерых военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Об этом Глава региона сообщил в своём Телеграмм-канале.

«Сегодня мы передали заслуженные награды родным наших доблестных ребят, отдавших жизнь за Отечество. Посмертно орденом Мужества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации отмечены три росгвардейца: А. Б. Дошлакиев, И. М. Патиев, Д. М. Яндиев и трое военнослужащих: М. В. Евлоев, Б. А. Хаутиев, З. А. Вышегуров.

Им всем были присущи мужество и отвага, и эти два главных качества стали решающими в момент, когда пришло время защищать свою Родину», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, их имена навсегда войдут в историю не только Ингушетии, но и всей страны.

«Каким бы скорбным не был этот момент, мы испытываем гордость и глубокое уважение к нашим настоящим воинам. Они должны быть примером для подрастающего поколения и оставаться у всех в памяти», — отметил Глава Ингушетии.

Посмертные ордена Мужества матерям и отцам солдат были вручены лично руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым и командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым в зале славы администрации Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в лидерах по росту продаж на Wildberries
В ряде населенных пунктов Ингушетии в среду на 6 часов отключат газ
Сотрудники аппарата УПЧ в Ингушетии и ОПФР проконсультируют пенсионеров в МФЦ города Сунжа
Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненного в ходе СВО бойца
Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии книгу об Айшет Дударовой
Тамара Яндиева стала дипломантом фестиваля культурного наследия народов России
Вопрос вакцинации детей обсудили главный санитарный врач и заместитель руководителя ЦУР Ингушетии
Федеральные дороги в Ингушетии подготовлены к предстоящему зимнему периоду
Студенты Ингушского госуниверситета стали победителями Новороссийской лиги КВН
Ингушская прокуратура проконтролирует расследование убийства подростка
Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль «Гроза» по пьесе Островского

Главное

Яндекс.Метрика

 